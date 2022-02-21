В Москве рассказали о росте поступлений НДС в федеральный бюджет со стороны бизнеса

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московские компании в 2021 году перечислили в федеральный бюджет почти 1,6 трлн рублей налога на добавленную стоимость (НДС) — на 30,8% больше, чем в 2020 году.
В Москве рассказали о росте поступлений НДС в федеральный бюджет со стороны бизнеса
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«Основной объём налога поступил от предприятий торговой отрасли — 531,4 млрд рублей, компаний, работающих в области информации и связи — 322,5 млрд рублей, а также в строительной сфере — 209,2 млрд рублей», — объяснил Ефимов.

Как уточняется, в общероссийской структуре поступлений НДС в федеральный бюджет доля Москвы составляет 27%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

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