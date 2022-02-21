В Москве рассказали о росте поступлений НДС в федеральный бюджет со стороны бизнеса
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«Основной объём налога поступил от предприятий торговой отрасли — 531,4 млрд рублей, компаний, работающих в области информации и связи — 322,5 млрд рублей, а также в строительной сфере — 209,2 млрд рублей», — объяснил Ефимов.
Как уточняется, в общероссийской структуре поступлений НДС в федеральный бюджет доля Москвы составляет 27%.
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