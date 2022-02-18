Экономист Воронкова рассказала о роли юаня в международных расчётах

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала о роли юаня в международных расчётах.

«Экономика Китая по своим масштабам уже приближается к экономике ЕС. Китай обладает самыми большими в мире международными резервами. Китайские экспортёры не только занимают лидирующие позиции на мировых рынках, но и отлично ориентируются в мировой конъюнктуре», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, даже в 2020 году на фоне общего спада КНР смогла нарастить свой экспорт на 1 п. п. за счёт расширения зарубежных поставок медицинских товаров.

Как отметила Воронкова, это факторы стабильности курса китайской валюты и роста её привлекательности для нерезидентов.

Ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.