Минсельхоз Подмосковья выдал льготных кредитов на сумму более 23 млрд рублей в 2021 году

Более 50 заёмщиков стали получателями льготных инвестиционных кредитов Минсельхоза Московской области в 2021 году. Общая сумма кредитов — более 23 млрд рублей.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерством в прошлом году было рассмотрено и одобрено 53 реестра потенциальных заёмщиков, претендующих на получение льготного инвестиционного кредита на сумму 23,7 млрд рублей», — говорится в материале.

Лидерами по привлечению инвестиционных кредитов стали Воскресенск — 6,891 млрд рублей, Кашира — 3,308 млрд рублей, Ступино — 2,722 млрд рублей.

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