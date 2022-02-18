В Республике Алтай рассказали о росте количества субъектов МСП

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В Республике Алтай по итогам 2021 года зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 6%.
В Республике Алтай рассказали о росте количества субъектов МСП
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Отмечается, что количество занятых в этой сфере к концу 2021 года достигло 32,1 тыс.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подчеркнул, что регион, по словам экспертов, в прошлом году вошёл в десятку с максимальным ростом численности индивидуальных предпринимателей.

Ранее НСН сообщала, что оборот столичных предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году вырос до 3,2 трлн рублей, что на 41% превышает показатели 2020-го.

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