В Татарстане число занятых в МСП выросло на 14,5% за год

По итогам 2021 года в Татарстане количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) с учётом самозанятых составило 787 тыс. человек, что на 14,5% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство экономики республики.

Одна из причин роста показателей — реализация комплекса региональных мер поддержки.

Так, в прошлом году местным предпринимателям и самозанятым оказали поддержку на сумму более 3,5 млрд рублей. В текущем году на эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.