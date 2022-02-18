В Татарстане число занятых в МСП выросло на 14,5% за год
- Legion-Media
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство экономики республики.
Одна из причин роста показателей — реализация комплекса региональных мер поддержки.
Так, в прошлом году местным предпринимателям и самозанятым оказали поддержку на сумму более 3,5 млрд рублей. В текущем году на эти цели предусмотрено 4,5 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.