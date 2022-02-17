В Калининградской области объём финансирования нацпроектов вырос на 2 млрд рублей в 2021 году

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В Калининградской области за 2021 год объём финансирования нацпроектов вырос на 2 млрд рублей — до 13,5 млрд. На долю федеральных средств приходится 7,3 млрд рублей, остальное профинансировал регион.
В Калининградской области объём финансирования нацпроектов вырос на 2 млрд рублей в 2021 году
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Об этом сообщает «Янтарный край».

Заместитель председателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков особо отметил, что 30% от всех предусмотренных на реализацию региональных нацпроектов средств направлено на мероприятия нацпроекта «Демография», в основном — на социальные выплаты, строительство дошкольных учреждений и спортивных объектов.

Также за этот период из аварийного жилого фонда расселены 1672 человека (в 1,5 раза выше плановых цифр), отремонтировано 410 км дорог, комплексно благоустроено 17 дворовых и 14 общественных территорий в нескольких городских округах. Благодаря нацпроекту «Образование» на базе школ заработали ещё 20 центров образования «Точка роста» — естественно-научной направленности и технологической (всего в регионе их 73).

В 2022 году на реализацию нацпроектов в бюджете предусмотрено 12,8 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей — за счёт федеральных средств.

Ранее НСН сообщала, что в столице для реализации национального проекта «Производительность труда» создали агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»).

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