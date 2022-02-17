Аналитик Засько прокомментировал ситуацию на рынке интернет-торговли в России

Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России Вадим Засько отметил, что в 2021 году часть покупателей вернулись в офлайн магазины в связи с отсутствием жёстких ограничений в сфере розничной торговли.

«Давайте вспомним тяжёлый коронавирусный 2020 год. Тотальный локдаун и ограничение доступа населения к розничной сети повлекли рост рынка интернет-торговли более чем на 50%. При этом в данный сегмент вошли достаточно большое количество новых пользователей, фактически открывших для себя подобный способ приобретения товаров», — сказал Засько в разговоре с ИА REGNUM.

В то же время отсутствие ограничений доступа к рознице в 2021 году вернуло значительную часть покупателей в традиционные магазины.

«Это обусловило относительное сжатие рынка интернет-торговли. Более того, если бы не рост цен в 2021 году, то думаю, мы бы наблюдали ещё больший процент снижения среднего чека», — добавил эксперт.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.