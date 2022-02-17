Аналитик Корнейчук дал прогноз динамики рубля на ближайший месяц

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по движению курса рубля до конца февраля — начала марта.

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

Корнейчук обратил внимание, что геополитический фактор и разговоры о новых санкциях в теории могут опустить курс российской валюты.

В то же время дорогая нефть марки Urals ($97,59 за баррель) и начало налогового периода для российских экспортеров оказывают поддержку курсу рубля.

«При благоприятном сценарии преодоления геополитического кризиса в конце февраля — первой половине марта мы ожидаем курс рубля в диапазоне 75—76 рублей за доллар и 85—86,5 рубля за евро», — сказал Корнейчук.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.