Аналитик Корнейчук дал прогноз динамики рубля на ближайший месяц
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Его экспертное мнение публикует «Российская газета».
Корнейчук обратил внимание, что геополитический фактор и разговоры о новых санкциях в теории могут опустить курс российской валюты.
В то же время дорогая нефть марки Urals ($97,59 за баррель) и начало налогового периода для российских экспортеров оказывают поддержку курсу рубля.
«При благоприятном сценарии преодоления геополитического кризиса в конце февраля — первой половине марта мы ожидаем курс рубля в диапазоне 75—76 рублей за доллар и 85—86,5 рубля за евро», — сказал Корнейчук.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.