Эксперт по энергетике Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что ситуация с поставками является напряжённой, а европейские хранилища пустеют.

«ЕС приближается к историческому минимуму. То есть если сравнивать с прошлыми годами в аналогичный промежуток времени, сейчас объём газа находится на меньшем значении. Уже сейчас заполняемость европейских хранилищ составляет 32%», — отметил эксперт.

По его словам, из-за высоких цен на газ в Европе снижается число предложений и растёт спрос, соответственно, растёт стоимость.

«Получается замкнутый круг, который разомкнётся только по окончании отопительного сезона. Однако это произойдёт только на время, потому что летом Европе вновь придётся закачивать газ в хранилища», — уточнил Пикин.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.