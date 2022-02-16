Эксперт по энергетике Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

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Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Эксперт по энергетике Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе
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В беседе с Nation News он выразил мнение, что ситуация с поставками является напряжённой, а европейские хранилища пустеют.

«ЕС приближается к историческому минимуму. То есть если сравнивать с прошлыми годами в аналогичный промежуток времени, сейчас объём газа находится на меньшем значении. Уже сейчас заполняемость европейских хранилищ составляет 32%», — отметил эксперт.

По его словам, из-за высоких цен на газ в Европе снижается число предложений и растёт спрос, соответственно, растёт стоимость.

«Получается замкнутый круг, который разомкнётся только по окончании отопительного сезона. Однако это произойдёт только на время, потому что летом Европе вновь придётся закачивать газ в хранилища», — уточнил Пикин.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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