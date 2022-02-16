Вице-президент ТПП России Дыбова высказалась о важности поддержки региональных банков

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова заявила, что региональные банки, способные оперативно реагировать на потребности малого и среднего бизнеса, нуждаются в комплексной поддержке.

Такое мнение эксперт высказала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» по итогам заседания рабочей группы при Банке России по финансированию малого и среднего предпринимательства под руководством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Как отметила Дыбова, предприятия МСП сталкиваются с серьёзными структурными вызовами.

«Технологические возможности крупных банков с серьёзными цифровыми сервисами опережают возможности региональных банков. Но при работе с малым бизнесом крупные банки «не видят лиц», а видят данные и цифры о субъектах, и микробизнес не получает той возможности в работе напрямую с региональным банком как надёжным партнёром в его развитии», — полагает вице-президент ТПП.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.