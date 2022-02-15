Экономист Зайнуллин рассказал о факторах поддержки рубля весной

Доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин рассказал о факторах поддержки рубля весной.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что это возможный высокий уровень спотовых/биржевых цен на газ.

«Высокий уровень цен на сырьевые товары будут также поддерживать высокий уровень выручки у отечественных экспортёров», — отметил Зайнуллин.

По его словам, долларовая инфляция, повышение цен на потребительские и промышленные товары в США и Евросоюзе будут оказывать давление на доллар и евро и тем самым поддерживать курс рубля.

«Сезонные сроки уплаты налога на прибыль за 2021 год и за I квартал 2022-го будут поддерживать рубль в марте — апреле», — считает эксперт.

10 февраля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН прокомментировал рост курса рубля.