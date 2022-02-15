Москва стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления розничной торговли

В 2021 году оборот розничной торговли Москвы превысил значения допандемийного 2019 года на 11,1%. По данным Oxford Economics, российской столице удалось обойти по объёмам розничной торговли ведущие международные финансовые центры.

Об этом сообщает НСН.

«В непростых условиях 2020 года Москва сумела не допустить ощутимого падения оборотов розничной торговли, а уже в 2021 году — перейти к уверенному росту. В частности, в 2020 году снижение выручки предприятий розничной торговли составило 3,4%, в то время как у некоторых городов — лидеров рейтинга оно превышало 5%, а экономика Пекина в этом сегменте просела более чем на 10%», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объём розничной торговли Москвы в текущих ценах по итогам 2021 года составил $267,2 млрд по паритету покупательной способности. По этому показателю Москва занимает шестую строчку в мире, опережая Париж (оборот $187,2 млрд) и Лондон ($202,7 млрд).

Ранее телеканал «360» передавал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.