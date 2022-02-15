Москва стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления розничной торговли

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В 2021 году оборот розничной торговли Москвы превысил значения допандемийного 2019 года на 11,1%. По данным Oxford Economics, российской столице удалось обойти по объёмам розничной торговли ведущие международные финансовые центры.
Москва стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления розничной торговли
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Об этом сообщает НСН.

«В непростых условиях 2020 года Москва сумела не допустить ощутимого падения оборотов розничной торговли, а уже в 2021 году — перейти к уверенному росту. В частности, в 2020 году снижение выручки предприятий розничной торговли составило 3,4%, в то время как у некоторых городов — лидеров рейтинга оно превышало 5%, а экономика Пекина в этом сегменте просела более чем на 10%», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объём розничной торговли Москвы в текущих ценах по итогам 2021 года составил $267,2 млрд по паритету покупательной способности. По этому показателю Москва занимает шестую строчку в мире, опережая Париж (оборот $187,2 млрд) и Лондон ($202,7 млрд).

Ранее телеканал «360» передавал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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