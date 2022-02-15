Доцент Литвин рассказала, стоит ли делать накопления в рублях в текущем году

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Доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве России Валерия Литвин выразила мнение, что накопления в рублях представляются надёжными и целесообразными в 2022 году.
Доцент Литвин рассказала, стоит ли делать накопления в рублях в текущем году
  • РИА Новости

«Россия накопила достаточно золотовалютных резервов для обеспечения стабильности курса рубля. Рост цен на нефть предвосхищает формирование положительного сальдо торгового и платёжного балансов России. Банк России проводит политику «дорогих денег», о чём свидетельствует очередное повышение ключевой ставки, а это будет способствовать снижению инфляционных ожиданий субъектов экономики и приближению уровня инфляции к таргету в 4—4,5%», — рассказала она в беседе с ИА REGNUM.

Литвин также отметила, что прогнозные параметры роста ВВП в российской экономике в 2021—2022 годах на 1—2%, положительного сальдо торгового и платёжного балансов, а также положительной динамики золотовалютных резервов ЦБ позволяют дать утешительные прогнозы по поводу относительной устойчивости рубля в течение 2022 года.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News дал советы по сохранению накоплений.

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