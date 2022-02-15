Заммэра Ефимов: столичные промпредприятия смогут компенсировать отсрочку платежей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные производители смогут получить в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства льготный заём на компенсацию отсрочки платежей по договорам поставки в размере от 20 млн до 50 млн рублей.

Об этом сообщает НСН.

«Москва продолжает разрабатывать новые меры финансовой поддержки для промышленников. За последние несколько месяцев запущены четыре программы, которые позволяют компенсировать расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование, получить займы на внедрение IT-решений, на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций и наконец — на авансирование выручки», — сказал Ефимов.

По его словам, с помощью такого займа предприятия могут получить от 20 млн до 50 млн рублей на компенсацию отсрочки платежей.

Средства можно использовать для закрытия кассового разрыва до момента оплаты покупателем поставленной продукции.

Процентная ставка по займу зависит от ключевой ставки Центробанка на момент подачи заявки, но не может быть ниже 6% годовых. Продуктом можно воспользоваться на срок до 180 дней.

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