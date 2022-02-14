Аналитик Антонов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

«Краткосрочный «бычий» тренд длится с конца декабря 2021 года от уровня $69,25, среднесрочный — с апреля 2020 года от уровня $15,90 за баррель. Цена подорожала на 38,7 и 50,4% соответственно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, уровень в $100 является промежуточным «сопротивлением».

Как отметил Антонов, покупатели держат курс к максимумам 2014 года на $115 за баррель.

«Именно из зоны $113—115 стоит ожидать снижения цен на нефть», — спрогнозировал эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поделился прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.