Экономист Мильчакова прокомментировала ситуацию с ценами на электроэнергию в странах ЕС

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» кандидат экономических наук Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию с ценами на электроэнергию в странах ЕС.

«К концу 2021 года и в начале января 2022 года цены на электроэнергию в странах Евросоюза продолжали повышаться. Более чем в четыре раза выросли биржевые цены на газ, более чем вдвое выросли цены на уголь, и, соответственно, в четыре-пять раз подорожала электроэнергия», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По данным биржи электроэнергии Nord Pool, к началу января 2022 года средняя рыночная цена электричества превысила €400, напомнила Мильчакова.

По её словам, это прямое следствие роста мировых цен на углеводороды.

Как отметила эксперт, в реальности возобновляемая энергетика пока не помогает сбить цены на электричество, в первую очередь из-за разбалансированности рынка электроэнергии.

«Нагрузка на сети в Европе очень высока, а предложение электроэнергии ограничено в силу разных причин», — сказала она.

Мильчакова добавила, что свою роль в росте тарифов в Европе также играет спекулятивный фактор.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поделился прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.