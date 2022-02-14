Экономист Хомский прокомментировал ситуацию на криптовалютном рынке

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Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский прокомментировал ситуацию на криптовалютном рынке.
Экономист Хомский прокомментировал ситуацию на криптовалютном рынке
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«Февральский рост котировок BTC прервался 8 февраля, когда цены достигли отметки в $45,5 тыс. Затем была коррекция до $42,8 тыс. Тот факт, что последовавшая за этим попытка покупателей разогнать котировки ещё выше захлебнулась вблизи $45,8 тыс., после чего монета подешевела до $41,7 тыс., свидетельствует о том, что силы у «быков» на разворот тренда всё ещё отсутствуют», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, из-за этого сохраняется вероятность снижения цены до $39 тыс.

Как отметил эксперт, общий рыночный сантимент остаётся негативным в связи с ожидаемым сворачиванием стимулов ФРС США, направленным на борьбу с инфляцией.

«Можно отметить тот факт, что цифровой юань обошёл Visa по количеству транзакций в день открытия Олимпиады, но отношения к криптовалютным активам цифровая государственная валюта Китая не имеет. Возможно, успех КНР сподвигнет остальные страны более активно заниматься разработкой так называемых CBDC, что окажет позитивное влияние на распространение цифровых инструментов», — сказал Хомский.

Тем не менее, добавил он, вряд ли стоит ожидать этого в ближайшие годы.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.

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