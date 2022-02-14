Специалист Кошелева спрогнозировала мировой спрос на нефть в 2022 году

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Главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева спрогнозировала мировой спрос на нефть в 2022 году.
Специалист Кошелева спрогнозировала мировой спрос на нефть в 2022 году
  • © David McNew/Getty Images/AFP

«Поскольку мировая экономика продолжает восстанавливаться, увеличивается число авиаперелётов, по мере вакцинирования населения сокращается количество ограничений, спрос на нефть в 2022 году может существенно вырасти», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, при позитивном сценарии стоит ожидать сокращения числа сбоев в цепочках поставок, а также активизации промышленной деятельности.

Как отметила Кошелева, на спрос прежде всего влияет состояние мировой экономики, финансовая стабильность стран-экспортёров.

«Также одним из факторов влияния является политическая обстановка и эпидемиологическая ситуация. В 2020 году мы наблюдали падение спроса из-за ограничений и ослабления экономической активности в связи с пандемией», — напомнила эксперт.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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