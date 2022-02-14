Экономист Скрыль спрогнозировала стабилизацию ситуации на нефтяном рынке
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Её экспертную оценку публикует ИА REGNUM.
«Производства набирают мощности в постковидное время, логистические цепочки входят в прежний ритм, растут объёмы товарооборота между странами. Всё это является первопричиной повышенного спроса на энергоресурсы. Однако есть мнение, что пик потребления нефти был уже достигнут в 2019 году и с каждым годом потребление нефти и нефтепродуктов будет сокращаться. Причинами здесь выступают повышенные пошлины на выбросы углеродов в окружающую среду, внедрение зелёных технологий и применение альтернативных источников энергии», — прокомментировала специалист.
Она подчеркнула, что потенциал зелёной экономики действительно очень высок, как и её стоимость. По её мнению, России необходимо инвестировать в разработку технологий, которые делают добычу полезных ископаемых более технологичной и, как следствие, более дешёвой.
Ранее эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» решение Saudi Aramco повысить стоимость отгрузки сырья для США, Азии и Европы.