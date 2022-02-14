В Москве рассказали о ситуации с арендой помещений по льготной ставке

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года в Москве на торгах по льготной ставке реализовали 50 помещений, ещё по четырём объектам идёт заявочная кампания.

Об этом информирует НСН.

«С 2017 года у малого и среднего бизнеса есть возможность арендовать городские площади на льготных условиях. Эта мера поддержки помогает предпринимателям запускать и расширять свой бизнес, а городу улучшать социальную инфраструктуру районов. За время действия программы более 2 тыс. помещений было реализовано на открытых аукционах», — заявил Ефимов.

В 2022 году минимальная ставка в год составит 5 тыс. рублей за 1 кв. м для помещений, расположенных на первом этаже и выше.

Для подвальных помещений — 1 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Договоры заключаются на десять лет.

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