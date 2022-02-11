Аналитик Мильчакова прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала решение Банка России повысить ключевую ставку.

«Главным фактором, повлиявшим на решение ЦБ РФ, стал рост инфляции потребительских цен, которая в январе 2022-го в годовом выражении выросла до 8,7%», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

Как отметила Мильчакова, регулятор также повысил прогноз по инфляции потребительских цен на 2022 год — с 4,45—5% до 5—6%.

«Это значит, что перенос роста оптовых и сырьевой цен в цены конечной продукции и розничные цены пока не завершён», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.