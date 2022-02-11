Аналитик Мильчакова прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку

Короткая ссылка
Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала решение Банка России повысить ключевую ставку.
Аналитик Мильчакова прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку
  • Legion-Media

«Главным фактором, повлиявшим на решение ЦБ РФ, стал рост инфляции потребительских цен, которая в январе 2022-го в годовом выражении выросла до 8,7%», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

Как отметила Мильчакова, регулятор также повысил прогноз по инфляции потребительских цен на 2022 год — с 4,45—5% до 5—6%.

«Это значит, что перенос роста оптовых и сырьевой цен в цены конечной продукции и розничные цены пока не завершён», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить