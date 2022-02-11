Аналитик Артемьева допустила рост активности вкладчиков на фоне повышения ставки ЦБ

Операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что после очередного повышения Центробанком ключевой ставки до 9,5% годовых банковские вклады станут ещё более привлекательными для россиян.

«Новый подъём ключевой ставки подтянет за собой и доходность вкладов. Рост может быть минимум на 1%. Однако банки с агрессивной маркетинговой стратегией могут повысить доходность вкладов ещё больше — до 9,5—10%, чтобы привлечь клиентов. При этом средняя максимальная ставка может закрепиться на уровне 9%. Но и это не предел», — рассказала эксперт в беседе с «Российской газетой».

По её словам, если инфляционный разгон продолжится, в будущем доходность вкладов может подрасти до 11—12%. Но рекордов 2014 года, когда вкладчикам обещали до 14—15% годовых, ждать не стоит, резюмировала она.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.