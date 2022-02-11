Аналитик Юшков спрогнозировал снижение цены на нефтяные фьючерсы к марту

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что в ближайшие дни цены на нефть будут колебаться в пределах $90 за баррель.

Юшков подчеркнул, что ОПЕК+ продолжает увеличивать добычу нефти, но этих объёмов не хватает, так как спрос на энергосырьё в мире восстанавливается быстрее.

«Поэтому я думаю, что ничего существенного не произойдёт на следующей неделе (с ценами на нефть. — RT). И, наверное, те тенденции, которые мы и так видели, — постепенное подорожание нефти — они будут сохраняться. В ближайшее время мы будем видеть, что цена колеблется вокруг $90 за баррель и постепенно укрепляется в этом показателе», — пояснил эксперт.

При этом, по мнению аналитика, к началу весны Федеральная резервная система США может повысить процентную ставку, что, в свою очередь, отразится на цене нефтяных фьючерсов.

«Кредиты будут выдавать под больший процент, а эти кредитные деньги обычно попадают в том числе на фондовые рынки, и там на них скупают те же самые фьючерсы. Получается, что если меньше долларов доступно спекулянтам, то меньше спроса на фьючерсы, и он дешевеет, но это скорее ближе к марту может произойти», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 11 февраля.

Отмечается, что мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $89,65 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле опустилась на 0,42% — до $91,03 за баррель.