ЦБ России повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года

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Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5 — 6%.
ЦБ России повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года
  • AP

Отмечается, что изначально инфляция ожидалась на уровне 4 — 4,5%.

Вместе с этим ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции в 2023—2024 годах в 4%.

«По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 — 6,0% в 2022 году и вернётся к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в прогнозе регулятора.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.
 

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