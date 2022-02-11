В России с 11 февраля становятся недоступны все операции по кошелькам WebMoney

Все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчётного банка.

Об этом сообщается на официальном сайте WebMoney.

Как уточняется, «замороженные в банке «ККБ» электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам».

Центробанк с 11 февраля отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ).

Отмечается, что ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.

Ранее появилась информация о том, что международная платёжная система Mastercard с 23 апреля снизит комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона, электронной почте или аккаунту в соцсетях.