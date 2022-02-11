В России с 11 февраля становятся недоступны все операции по кошелькам WebMoney
- Legion-Media
Об этом сообщается на официальном сайте WebMoney.
Как уточняется, «замороженные в банке «ККБ» электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам».
Центробанк с 11 февраля отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ).
Отмечается, что ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.
Ранее появилась информация о том, что международная платёжная система Mastercard с 23 апреля снизит комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона, электронной почте или аккаунту в соцсетях.