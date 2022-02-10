В Оренбургской области направят 1,6 млрд рублей на поддержку бизнеса в 2022 году

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В Оренбургской области направят более 1,6 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году.
В Оренбургской области направят 1,6 млрд рублей на поддержку бизнеса в 2022 году
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Об этом сообщает RIA56.

Тему обсудили на заседании штаба по устойчивому развитию экономики, которое провёл вице-губернатор по инвестиционной и экономической политике Игнат Петухов.

«Начинается новый инвестиционный цикл, и у Оренбургской области есть реальная возможность значительно укрепить свои позиции и вырваться из середняков в лидеры. Главная задача сейчас — помочь предприятиям начать работать на развитие, опираясь на поддержку государства», — заявил Петухов.

Участники заседания приняли решение сформировать рабочую группу, которая создаст единый информационный ресурс для бизнеса.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области заявили о росте объёма налоговых поступлений от самозанятых.

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