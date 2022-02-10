«Эквифакс»: средний лимит по кредитам вырос на 23% в декабре 2021 года

Средний лимит по кредитным картам в России в декабре 2021 года достиг 82,7 тыс. рублей, что на 23% больше, чем годом ранее, и это рекордный показатель за историю наблюдений, заявили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным экспертов, в декабре 2021 года портфель по кредиткам составил 1,2 трлн рублей (+30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го).

«Основным драйвером роста портфеля стало увеличение банками выдаваемых лимитов по кредиткам. Особенно это заметно перед праздниками и отпускным периодом. Банки предпочитают наращивать портфель за счёт увеличения выдаваемого лимита клиентам с высокой кредитной сознательностью, минимизируя риски», — заявил гендиректор бюро Олег Лагуткин.

По его мнению, в 2022 году лимиты по кредитным картам и портфель кредиток продолжат рост.

Как отметил эксперт, банки активно продвигают свои продукты в различных каналах продаж, повышается и финансовая грамотность потребителей, которые начинают ответственно относиться к исполнению своих кредитных обязательств.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.