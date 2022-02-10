Доцент Финансового университета Мешкова высказалась о перспективах спроса на кредитные карты

Доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве России Елена Мешкова высказалась о перспективах спроса на кредитные карты.

В беседе с ИА REGNUM она привела данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в декабре 2021 года банки выдали на 15,5% кредиток больше, чем в предыдущем месяце, и на 34,1% больше, чем в декабре 2020-го

«Вместе с тем, средний размер выданных кредитов сокращается в среднем на 8 — 10% относительно декабря прошлого года. Так, в Москве он сократился с 506 тыс. до 451 тыс., что связано в первую очередь с требованиями Банка России о соблюдении коэффициента долговой нагрузки при принятии решения о выдаче кредита», — отметила Мешкова.

Вместе с тем, прогнозирует эксперт, тенденция к росту спроса на кредитные карты в будущем сохранится.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.