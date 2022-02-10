Bloomberg: дополнительные доходы России из-за роста цен на нефть составят более $65 млрд
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Как отмечается, в этом году, по оценкам экономистов агентства, цены на нефть останутся на уровне $90 за баррель.
Между тем при цене нефти $100 за баррель, как заявили аналитики, прибыль может составить от $73 млрд до $80 млрд.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак назвал комфортную для России цену на нефть в 2022 году. По его словам, речь идёт о $65—80 за баррель.