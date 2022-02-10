Экономист Цыганов высказался о перспективах кредитных карт в России

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о перспективах кредитных карт.

«Рост востребованности кредитных карт связан с несколькими факторами. Среди них отсутствие роста доходов населения при подорожании товаров и услуг, потребительские установки у значительной части молодёжи, активная реклама банков», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По мнению экономиста, спрос будет расти, пока сказывается эффект начала работы с новой аудиторией, но в дальнейшем может наступить насыщение и даже спад, поскольку выяснится, что кредитка способна привести к существенным расходам на обслуживание и оплату процентов после завершения льготного периода.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.