Экономист Цыганов высказался о перспективах кредитных карт в России

Короткая ссылка
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о перспективах кредитных карт.
Экономист Цыганов высказался о перспективах кредитных карт в России
  • РИА Новости

«Рост востребованности кредитных карт связан с несколькими факторами. Среди них отсутствие роста доходов населения при подорожании товаров и услуг, потребительские установки у значительной части молодёжи, активная реклама банков», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По мнению экономиста, спрос будет расти, пока сказывается эффект начала работы с новой аудиторией, но в дальнейшем может наступить насыщение и даже спад, поскольку выяснится, что кредитка способна привести к существенным расходам на обслуживание и оплату процентов после завершения льготного периода.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить