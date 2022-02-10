Аналитик Мильчакова спрогнозировала колебание курса валют в ближайшие дни

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Анастасия Белоусова
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала, каких изменений стоит ожидать от курса валют в ближайшее время.

По мнению аналитика, в ближайшие дни принципиальных изменений в динамике валютных курсов не будет.

«Сейчас мы ждём решения Банка России по процентной ставке. Мы ожидаем, что ставку повысят на процентный пункт и она составит 9,5%», — отмечает Мильчакова.

При этом, как добавила специалист, для рубля это будет положительным сигналом, но, по её словам, «вряд ли мы увидим ярко выраженную реакцию рубля на это решение».

«Валютный рынок будет реагировать на заявление председателя ЦБ на пресс-конференции и сопроводительный пресс-релиз, в частности на то, какие прогнозы, скажем по инфляции, там будут содержаться», — заметила Мильчакова.

Аналитик также отметила, что курс валют будет колебаться в ближайшие дни.

«Скорее всего, доллар будет в рамках 73,8—75,1 рубля, а евро — 84,8—86,5 рубля», — заключила Мильчакова.

Ранее по данным Московской биржи стало известно, что курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января. 

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