Экономист Грибов прокомментировал ситуацию с дизельным топливом в ЕС

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов прокомментировал ситуацию с дизельным топливом в ЕС.

«Тренд на зелёную энергетику родился не сегодня, это направление развивается не первый год, поэтому инвестиции в переработку нефти были значительно снижены. Более того, когда зелёные проекты пошли в гору, то удар наносился по дизелю. На Западе считают, что этот вид топлива с экологической точки зрения значительно вреднее, чем бензин», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт напомнил, что большинство европейских производителей продавали много автомобилей с дизельными двигателями, а в Германии и частично во Франции дизель был самым популярным видом автомобильного топлива.

Как считает Грибов, в настоящее время можно наблюдать отложенный результат в виде роста цен и зарождающегося дефицита дизельного топлива на рынке Европы.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поделился прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.