Национальный нефтегазовый форум и международная выставка пройдут в апреле в Москве

Национальный нефтегазовый форум и международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» пройдут в Москве с 18 по 21 апреля.

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Об этом сообщает oilcapital.ru. Участники мероприятий обсудят вопросы глобальной трансформации экономики и энергетики. Также планируется уделить внимание повышению эффективности работы традиционных отраслей ТЭК на фоне новых технологических вызовов. Например, пройдут дискуссии, посвящённые освоению зрелых месторождений и повышению нефтеотдачи. Отдельные сессии и круглые столы планируется посвятить стратегиям развития водородной энергетики, экологическому машиностроению, роботизации и внедрению технологий искусственного интеллекта. Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.