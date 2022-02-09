Национальный нефтегазовый форум и международная выставка пройдут в апреле в Москве

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Национальный нефтегазовый форум и международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» пройдут в Москве с 18 по 21 апреля.
Национальный нефтегазовый форум и международная выставка пройдут в апреле в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Участники мероприятий обсудят вопросы глобальной трансформации экономики и энергетики.

Также планируется уделить внимание повышению эффективности работы традиционных отраслей ТЭК на фоне новых технологических вызовов. Например, пройдут дискуссии, посвящённые освоению зрелых месторождений и повышению нефтеотдачи.

Отдельные сессии и круглые столы планируется посвятить стратегиям развития водородной энергетики, экологическому машиностроению, роботизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.

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