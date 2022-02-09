Национальный нефтегазовый форум и международная выставка пройдут в апреле в Москве
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Участники мероприятий обсудят вопросы глобальной трансформации экономики и энергетики.
Также планируется уделить внимание повышению эффективности работы традиционных отраслей ТЭК на фоне новых технологических вызовов. Например, пройдут дискуссии, посвящённые освоению зрелых месторождений и повышению нефтеотдачи.
Отдельные сессии и круглые столы планируется посвятить стратегиям развития водородной энергетики, экологическому машиностроению, роботизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.
Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.