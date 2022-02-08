Экономист Заборцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные Московской биржи, согласно которым курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января.

«Рубль в этом году успел пережить и падения, и взлёты. И гражданам, и компаниям нужна стабильность курса», — пояснил экономист.

При этом эксперт расценил укрепление курса как временное.

Кроме того, он выразил надежду на то, что правительство России и регулятор найдут варианты преодоления экономических рисков и общей геополитической напряжённости.

«Поскольку стабильность курса — залог спокойного и уверенного развития экономики», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января.