Экономист Заборцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Экономист и предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные Московской биржи, согласно которым курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января.
Экономист Заборцев прокомментировал ситуацию на валютном рынке
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«Рубль в этом году успел пережить и падения, и взлёты. И гражданам, и компаниям нужна стабильность курса», — пояснил экономист.

При этом эксперт расценил укрепление курса как временное. 

Кроме того, он выразил надежду на то, что правительство России и регулятор найдут варианты преодоления экономических рисков и общей геополитической напряжённости.

«Поскольку стабильность курса — залог спокойного и уверенного развития экономики», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января.

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