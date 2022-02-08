Аналитик Ермилова допустила рост устойчивости курса биткоина в будущем

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Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова выразила мнение, что с течением времени курс биткоина будет всё слабее реагировать на различные вызовы рынков.
Аналитик Ермилова допустила рост устойчивости курса биткоина в будущем
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Так эксперт в беседе с ИА REGNUM прокомментировала информацию о том, что биткоин снова стал дорожать.

«Снижение курса биткоина было вызвано новостями с разных рынков, таких как китайский и российский, о ряде запретов, которые были введены или могут быть введены в этих странах. Но рынок криптовалюты постоянно совершенствуется и меньше реагирует на внешние вызовы, поэтому снижение котировок не было таким длительным. Скорее всего, быстрыми темпами биткоин не вернётся к прежним позициям», — сказала Ермилова.

В то же время, по её словам, следует помнить, что ряд стран сегодня закрепляют возможность оплаты биткоинами.

«Так что его стабильность относительно устойчива. Постепенно он будет всё меньше реагировать на различные вызовы рынков», — заключила эксперт.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.

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