Оборот онлайн-платежей в Москве вырос в полтора раза в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за 11 месяцев 2021 года оборот онлайн-платежей составил 6,8 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Оборот онлайн-платежей в Москве вырос в полтора раза в 2021 году
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Об этом сообщает НСН.

«Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайна в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87% — 478,2 млрд рублей, у турагентств — 82%, или 424,5 млрд рублей. Горожане всё чаще покупают билеты в театры, музеи и на концерты в интернете, благодаря чему в сфере культуры и развлечений доля онлайн-платежей достигла 69% — 15,4 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.

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