Экономист Мильчакова прокомментировала динамику на рынке акций нефтегазового сектора

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Кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала динамику на рынке акций нефтегазового сектора.
Экономист Мильчакова прокомментировала динамику на рынке акций нефтегазового сектора
  • AP

«На прошлой неделе (с 31 января по 4 февраля) российский фондовый рынок показал снижение. Так, индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,7%, опустившись до 3471,01 пункта и откатившись к уровням 2021 года», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как напомнила Мильчакова, индекс нефти и газа Московской биржи снизился за неделю на 0,7%, до 8812,51 пункта.

По мнению эксперта, рост цен на нефть в мире не оказал прямого влияния на рост акций нефтегазового сектора в России.

Среди негативных факторов Мильчакова назвала геополитическую и санкционную ситуацию, а также ожидание повышения процентных ставок в США.

«Главная положительная новость недели в нефтегазовом секторе пришла из «Роснефти». Так, «Роснефть» и китайская госкомпания CNPC 4 февраля подписали контракт, согласно которому российская госкомпания поставит в КНР 100 млн тонн нефти в течение десяти лет», — сказала она.

Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.

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