Экономист Мильчакова прокомментировала динамику на рынке акций нефтегазового сектора

Кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала динамику на рынке акций нефтегазового сектора.

«На прошлой неделе (с 31 января по 4 февраля) российский фондовый рынок показал снижение. Так, индекс Московской биржи за неделю снизился на 1,7%, опустившись до 3471,01 пункта и откатившись к уровням 2021 года», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как напомнила Мильчакова, индекс нефти и газа Московской биржи снизился за неделю на 0,7%, до 8812,51 пункта.

По мнению эксперта, рост цен на нефть в мире не оказал прямого влияния на рост акций нефтегазового сектора в России.

Среди негативных факторов Мильчакова назвала геополитическую и санкционную ситуацию, а также ожидание повышения процентных ставок в США.

«Главная положительная новость недели в нефтегазовом секторе пришла из «Роснефти». Так, «Роснефть» и китайская госкомпания CNPC 4 февраля подписали контракт, согласно которому российская госкомпания поставит в КНР 100 млн тонн нефти в течение десяти лет», — сказала она.

Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.