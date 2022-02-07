Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Если посмотреть на факты, то становится очевидным, что Брюссель не сможет увеличить добычу газа в среднесрочной перспективе» — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, ЕС снижает внутреннюю добычу, а новые проекты вводиться в строй не будут.

«Американский СПГ идёт туда, где дороже, а поставщики не смотрят на политические реалии», — сказал Пикин.

Он напомнил, что в январе 2022 года поставки на европейский рынок были на историческом максимуме, но даже их не хватило, чтобы исправить ситуацию в подземных хранилищах газа.

Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.