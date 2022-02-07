Инвесторы из Скандинавии вложили в экономику Москвы $1,2 млрд

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что накопленный объём иностранных инвестиций из Скандинавских стран в Москву составил $1,2 млрд.

«Из них 77% от общего объёма — $912 млн — вложили инвесторы из Швеции, 20% — $239 млн — из Дании, 3% — $41 млн — пришлись на Норвегию. В целом за последние пять лет накопленный объём иностранных инвестиций из Скандинавских стран вырос на 21%», — цитирует Ефимова НСН.

Как правило, скандинавские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.