Бизнес Москвы сэкономил около 6 млрд рублей по программе льготной аренды помещений

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что представители бизнеса и некоммерческих структур в Москве сэкономили 5,9 млрд рублей на аренде городской нежилой недвижимости.
Бизнес Москвы сэкономил около 6 млрд рублей по программе льготной аренды помещений
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет НСН, льготой воспользовались медицинские, образовательные, юридические и социальные организации.

Уточняется, что сниженные ставки на аренду помещений — одна из мер поддержки, которую город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям на постоянной основе.

«Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тыс. организаций, занимающих более 500 тыс. кв. м городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

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