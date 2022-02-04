Аналитик Коган рассказал о факторах, оказывающих поддержку ценам на нефть

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал о факторах, оказывающих поддержку ценам на нефть.

«Серьёзную поддержку нефти оказывает восстановление спроса в Европе на фоне увеличивающегося количества новостей о постепенном завершении пандемии и всё большем количестве стран, отменяющих карантин для контактной группы и снимающих ограничения и масочный режим», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, ещё одним драйвером роста можно назвать погоду в США — из-за снегопадов по всей стране растут цены на топливо для отопления домов.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.