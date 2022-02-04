Консультант Мурзаев прокомментировал ситуацию на мировом рынке продовольствия

Консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС Аркадий Мурзаев прокомментировал ситуацию на мировом рынке продовольствия, в том числе сообщения о росте цен на растительные масла.

«Что касается роста цен на растительные масла, то в основном это отголоски прошлого года, когда фиксировалось снижение производства пальмового масла из-за ковидных ограничений. Пальмовое масло — самое распространённое, и его нехватка ведёт к повышенному спросу на другие виды растительных масел, такие как подсолнечное и рапсовое», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, урожай соответствующих культур был собран в 2021 году, и новых поступлений на рынок приходится ждать не раньше июля по рапсу и не раньше сентября по подсолнечнику.

Как отметил Мурзаев, если спрос превышает предложение, то цена всегда растёт.

Эксперт прогнозирует, что рынок продовольствия может прийти в равновесное состояние примерно в 2023 году.

Ранее член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.