Экономист Цыганов назвал причины роста спроса на ювелирные украшения в России

Профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов предположил, чем мог быть вызван рост спроса на ювелирные украшения в России.

«В 2021 году сказался эффект отложенного спроса и появились средства, не потраченные на зарубежный летний отдых. Многие стали значительно спокойнее рассматривать онлайн-покупки, привыкнув к ним за 2020—2021 годы. Плюс часть жителей России стали рассматривать и приобретать ювелирные изделия как средство сбережения средств от инфляции», — сказал Цыганов в беседе с ИА REGNUM.

По сообщениям «Известий», накануне в ассоциации «Гильдия ювелиров России» заявили, что продажи ювелирных украшений в России в 2021 году выросли на 20—25% в сравнении с предыдущим годом, когда отмечался спад.