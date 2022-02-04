Экономист Цыганов назвал причины роста спроса на ювелирные украшения в России
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«В 2021 году сказался эффект отложенного спроса и появились средства, не потраченные на зарубежный летний отдых. Многие стали значительно спокойнее рассматривать онлайн-покупки, привыкнув к ним за 2020—2021 годы. Плюс часть жителей России стали рассматривать и приобретать ювелирные изделия как средство сбережения средств от инфляции», — сказал Цыганов в беседе с ИА REGNUM.
По сообщениям «Известий», накануне в ассоциации «Гильдия ювелиров России» заявили, что продажи ювелирных украшений в России в 2021 году выросли на 20—25% в сравнении с предыдущим годом, когда отмечался спад.