Оборот товаров платформы «AliExpress Россия» вырос на 46% в 2021 году

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По итогам 2021 года «AliExpress Россия» стал самым посещаемым в России маркетплейсом, чей общий оборот товаров за год вырос на 46%.
Оборот товаров платформы «AliExpress Россия» вырос на 46% в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

Ежемесячная аудитория площадки в России составила более 35 млн человек с годовым оборотом более 306 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше показателей 2020 года. Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не включая услуги, превысил 110 млрд рублей, что на 124% больше значений 2020 года.

В декабре 2021 года ежедневное число заказов достигало 205 тыс. — в 3,2 раза больше показателей 2020 года. Общее число заказов составило более 309 млн, а средний чек вырос на 20% в 2021 году.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.

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