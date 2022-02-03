Оборот товаров платформы «AliExpress Россия» вырос на 46% в 2021 году
- Legion-Media
Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.
Ежемесячная аудитория площадки в России составила более 35 млн человек с годовым оборотом более 306 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше показателей 2020 года. Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не включая услуги, превысил 110 млрд рублей, что на 124% больше значений 2020 года.
В декабре 2021 года ежедневное число заказов достигало 205 тыс. — в 3,2 раза больше показателей 2020 года. Общее число заказов составило более 309 млн, а средний чек вырос на 20% в 2021 году.
Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.