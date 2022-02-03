Банк Англии понизил прогноз роста британского ВВП в 2022 году до 3,75%

Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2022 году до 3,75% с ноябрьской оценки в 5%.

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Об этом говорится в докладе регулятора. Отмечается, что прогноз роста ВВП страны в 2023 году составляет 1,25%. Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,5% на фоне растущей инфляции.