Банк Англии понизил прогноз роста британского ВВП в 2022 году до 3,75%
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2022 году до 3,75% с ноябрьской оценки в 5%.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в докладе регулятора.
Отмечается, что прогноз роста ВВП страны в 2023 году составляет 1,25%.
Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,5% на фоне растущей инфляции.
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