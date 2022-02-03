Банк Англии понизил прогноз роста британского ВВП в 2022 году до 3,75%

Короткая ссылка
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2022 году до 3,75% с ноябрьской оценки в 5%.
Банк Англии понизил прогноз роста британского ВВП в 2022 году до 3,75%
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в докладе регулятора.

Отмечается, что прогноз роста ВВП страны в 2023 году составляет 1,25%.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,5% на фоне растущей инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить