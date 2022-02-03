Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных $12 млрд

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Товарооборот между Россией и Индией в 2021 году составил около $12 млрд, это рекордный показатель за всё время торговых отношений, сообщил ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных $12 млрд
  • Legion-Media

«Товарооборот за 11 месяцев 2021 года — с января по ноябрь — составил около $12 млрд. Когда мы получим окончательные данные, они могут ещё вырасти. Но уже ясно, что это рекорд», — сказал Рыбас.

Предыдущий рекорд товарооборота был зафиксирован в 2019 году — тогда он составлял более $11 млрд, отметил он.

«Россия поставляет в Индию машины и оборудование, удобрения, фармацевтическую продукцию, продовольственные товары, минеральные продукты, драгоценные камни и металлы, продукцию лесопромышленного комплекса. Из Индии в Россию поступают лекарственные средства, комплектующие для машин и оборудования, текстиль и изделия из него, продовольственные товары», — напомнил торговый представитель.

Как сообщалось в январе, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 млрд.

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