Аналитики сообщили о росте рынка POS-кредитования в России в 2021 году
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Такими оценками с «Известиями» поделились в «Тинькофф Кредит Брокере».
В «Ренессанс Кредите» объём выдач таких продуктов увеличился на 35% в 2021 году, в МТС Банке — на 66%, в Сбере — в 4,6 раза, до 28,7 млрд.
В «Ситилинке» оборот по услугам кредитования увеличился вдвое по сравнению с 2020 годом.
Директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Иванов выразил мнение, что такая динамика связана с упрощением и ускорением процесса получения рассрочки и кредита, а также с активным ростом электронной коммерции.
Ранее заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв в беседе с kp.ru оценил ситуацию с закредитованностью россиян.