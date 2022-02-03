Участники рынка сообщили о росте спроса на ювелирные изделия в России в 2021 году

В ассоциации «Гильдия ювелиров России» заявили, что продажи ювелирных украшений в России в 2021 году выросли на 20—25% в сравнении с предыдущим годом, когда отмечался спад.

Гендиректор гильдии Эдуард Уткин выразил мнение, что рост спроса на драгоценности может быть связан с перераспределением трат, запланированных на путешествия, пишут «Известия».

По словам президента компании «Алмаз-Холдинг» Флуна Гумерова, спрос вызван и ограниченным объёмом предложения. Так, если в 2014 году в России произвели почти 100 т изделий, то в 2020-м — только 39 т.

Кроме того, как добавил гендиректор «585*Золотой» Алексей Феликсов, вырос также средний чек на драгоценности — на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019-м.

Как ранее передавало ОТР, в России также в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.