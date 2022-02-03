Власти Москвы сообщили о росте объёма закупок на портале поставщиков в 2021 году
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«Мы постоянно развиваем портал, росту объёмов сделок способствует удобство работы с ним — взаимодействие сторон проходит исключительно в электронном формате, представлен большой выбор услуг, товаров и контрагентов», — рассказал Ефимов.
Со своей стороны, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что лидерами роста объёма закупок в 2021 году стали шесть российских регионов.
Так, в их число вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край и Москва.
Как отмечается, портал начал работу в 2013 году.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами.