Власти Москвы сообщили о росте объёма закупок на портале поставщиков в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём закупок на портале поставщиков Москвы за 2021 год вырос на 38% по сравнению с 2020-м и составил более 84 млрд рублей.
Власти Москвы сообщили о росте объёма закупок на портале поставщиков в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«Мы постоянно развиваем портал, росту объёмов сделок способствует удобство работы с ним — взаимодействие сторон проходит исключительно в электронном формате, представлен большой выбор услуг, товаров и контрагентов», — рассказал Ефимов.

Со своей стороны, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что лидерами роста объёма закупок в 2021 году стали шесть российских регионов.

Так, в их число вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край и Москва.

Как отмечается, портал начал работу в 2013 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами.

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