Экономист Чередниченко высказался о ситуации с газом в ЕС

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко высказался о ситуации с газом в ЕС.

«Согласно отчёту, который подготовило Международное энергетическое агентство, ЕС начнёт снижать спрос на газ уже в 2022 году. Однако, как показывает практика, природные катаклизмы могут преподнести неожиданный сюрприз в феврале, марте или даже в апреле», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, если такой сценарий реализуют, то вероятность снижения объёмов спроса на газ со стороны ЕС окажется минимальной, поскольку в коротком периоде, когда будет необходимо оперативно и значительно нарастить дополнительные объёмы энергии, альтернативные источники вряд ли смогут обеспечить такую возможность.

Как полагает Чередниченко, страны Евросоюза сами ограничивают себя и в части достижения баланса цен на газовом рынке, и в части оперативного наращивания объёмов поставок.

Ранее старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала газовые котировки в Европе.